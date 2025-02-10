

Правоохранители не позволяют участникам акции перекрыть дорогу на проспекте Руставели

10.02.2025 22:06





На проспекте Руставели полицией предположительно задержан член команды «Гахария за Грузию» Леван Гогичаишвили.



По существующей информации, оппозиционный политик был задержан правоохранителями, когда вместе с митингующими пытался перекрыть дорогу во время акции на проспекте Руставели.



Правоохранители не позволяют протестующим перекрыть дорогу на проспекте Руставели. Полиция выставила кордон по переднему периметру парламента, соответственно, протестующим не дают возможности продолжить протест на проезжей части.



На 75-й день протеста митингующие собрались у здания законодательного органа с неизменными требованиями — назначить новые выборы и освободить задержанных во время протестов.





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