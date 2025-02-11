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Создана петиция с требованием освободить Мзию Амаглобели
11.02.2025 13:01
В Грузии была создана петиция с требованием немедленного освобождения основательницы интернет изданий «Нетгазети» и «Батумелеби» Мзии Амаглобели. В документе, распространённом посредством одной из самых больших платформ для петиций в мире - Change.org, говорится:
«Более двух десятилетий Мзия Амаглобели боролся за свободу прессы, демократию и европейское будущее Грузии. Сейчас она находится в предварительном заключении, рискуя жизнью ради тех же ценностей, которые она всегда защищала. Это борьба не только Мзии — это борьба за всех незаконно задержанных заключенных, за свободу слова и за будущее Грузии», — говорится в петиции.
Мзию Амаглобели, которой грозит от 4 до 7 лет лишения свободы за пощечину полицейскому, многие коллеги, правозащитные организации и политики в Грузии и за рубежом считают политической заключенной.
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