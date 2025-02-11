

Дочь Бадри Патаркацишвили выиграла в Лондоне суд из-за нашествия моли

11.02.2025 13:13





Дочь грузинского миллиардера, покойного Бадри Патаркацишвили, выиграла в Лондоне суд против моли.



Историю из серии «богатые тоже плачут» и драматической битвы с домашними бабочками-вредителями рассказывает The Independent.



Ия Патаркацишвили с мужем, стоматологом Евгением Гуняком, купили роскошную виллу в викторианском стиле, под названием Хорбери в Ноттинг-Хилле, с бассейном, кинотеатром и винным погребом, в мае 2019 года за 32,5 млн фунтов стерлингов.



Однако, через несколько дней после переезда, пара заметила первые признаки крылатого «нашествия».



Нашествие моли достигло таких масштабов, что насекомые садились на зубные щетки, столовые приборы, тарелки с едой и залезали в бокалы с вином, рассказывает семейная пара.



Безуспешно перепробовав всевозможные способы борьбы с молью, Ия Патаркацишвили подала в суд на прежнего владельца особняка. За это время моль успела съесть дорогую одежду, обивку мебели и пробраться в винную коллекцию.



Адвокат заявил в суде, что доктору Гуняку приходилось собственноручно уничтожать около 100 особей моли в день, чтобы «хоть как-то контролировать проблему»



Супруги заявили, что источником моли является шерстяная изоляция стен и потолков, и что бывший владелец особняка знал о проблеме, скрыв при продаже, что в доме живут «миллионы особей моли».



После долгих обсуждений суд постановил расторгнуть сделку шестилетней давности. Бывший владелец и застройщик Вудворд Фишер, известный также как чемпион по гребле, получает виллу обратно. Он должен вернуть паре Патаркацишвили-Гуняк 32,5 млн фунтов стерлингов за вычетом примерно 6 млн фунтов за пользование недвижимостью с момента покупки.



И дополнительно он должен выплатить 4 млн фунтов стерлингов за ущерб от моли, в том числе 15 000 фунтов стерлингов за испорченную одежду Ии Патаркацишвили, ее мужа и двоих детей.



Источник: Новости - Грузия

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