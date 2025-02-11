

Батумский знаменосец Темур Катамадзе продолжает протестную голодовку в ИВС

11.02.2025 15:20





Находящийся в изоляторе временного содержания (ИВС) Департамента миграции МВД Грузии Темур Катамадзе продолжает протестную голодовку 26-ой день.



Интересы Темура Катамадзе защищает Ассоциация молодых юристов Грузии (АМЮГ). Как сообщила «Batumelebi» адвокат АМЮГ Мариам Габрошвили, в Офис Народного защитника поступила информация о состоянии здоровья батумского знаменосца и, возможно, сегодня его доставят в клинику.



«Вчера, 10 февраля, Народному защитнику была предоставлена информация о состоянии здоровья г-на Темура. После изучения его медицинских документов стала очевидной необходимость проведения определенных медицинских обследований.



Сегодня в изоляторе временного содержания с г-ном Темуром встретится представитель Народного защитника, и в случае его согласия он будет переведен в медицинское учреждение для проведения соответствующих обследований.



Если эти исследования будут проведены, то на их основе будет принято решение о необходимости дополнительной медицинской помощи», — сообщила Мариам Габрошвили.





Темур Катамадзе был задержан дважды. Впервые его арестовали 11 января 2025 года во время демонстрации возле Батумского управления полиции, второй раз — 17 января, сразу после освобождения из-под стражи. Катамадзе утверждает, что во время ареста в Батуми начальник полиции Батуми Ираклий Дгебуадзе вместе с 10 сотрудниками полиции применили к нему физическое насилие.



МВД Грузии сообщило «Batumelebi», что Катамадзе был вновь задержан, так как находится в Грузии «незаконно, без законных оснований». «По данному факту назначено соответствующее производство, после чего были приняты предусмотренные законодательством меры, и он был задержан в соответствии со статьей 64 закона Грузии «О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства», — сообщили в ведомстве.



При этом сам Катамадзе утверждает, что вопрос о предоставлении ему грузинского гражданства находится на рассмотрении суда, а значит, его депортация является нарушением закона.



Активист связывает свое задержание со своей политической позицией.





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