

Адвокаты двух осужденных за повреждение железного забора у парламенте просят Кавелашвили о помиловании

11.02.2025 16:47





Адвокаты Омара Окрибелашвили и Сабы Мепаришвили, осужденных за повреждение железного забора у входа в парламент Грузии, обратились к Михаилу Кавелашвили с просьбой о помиловании.



Как заявил в беседе с агентством «Интерпрессньюс» адвокат осужденных Давид Гамкрелидзе, с указанной просьбой к Михаилу Кавелашвили они обратились сегодня.



«Сегодня мы обратились с просьбой о помиловании. Я надеюсь, что Михаил Кавелашвили уже в ближайшее время издаст указ и освободит обоих молодых людей. Жду решения», - заявил Гамкрелидзе.



С задержанными 14 мая по обвинению в повреждении железного забора у входа в здание парламента Грузии 20-летним Омаром Окрибелашвили и 23-летним Сабой Мепаришвили было заключено процессуальное соглашение.



По процессуальному соглашению, последние были признаны виновными по предъявленному обвинению. В качестве наказания они были приговорены к 3 годам лишения свободы, однако, в результате амнистии, срок наказания был сокращен до 2 лет и 6 месяцев, из которых реальный срок составит 1 год 6 месяцев, так как 1 год им был определен в качестве условного наказания, что означает, что оба они проведут в пенитенциарном учреждении 10 месяцев.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





