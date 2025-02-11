

Убийца грузинской трансгендерной женщины не признает вины по нескольким статьям

11.02.2025 16:53





В Тбилисском городском суде состоялось судебное заседание по делу Беки Джайани, обвиняемого в убийстве трансгендерной женщины Кесарии Абрамия. Как заявил адвокат Джаиани – Георгий Мдинарадзе, обвиняемый не признает свою вину в части убийства, совершенного с особой жестокостью, и по половому признаку. По словам адвоката, он также не считает себя виновным в систематических издевательствах и насилии.



«Мы убеждены, что эти доказательства не могут подтвердить предъявленное в этой части обвинение, которое мы оспариваем. Мы все подведем во время заключительного слова на заседании суда. Мы считаем, что Бека Джаиани будет оправдан в этой части. Он признает себя виновным в преднамеренном убийстве и раскаивается в этом», - заявил журналистам Георгий Мдинарадзе.



По его словам, « вопрос правовой оценки» - утверждения прокурора о том, что медицинская экспертиза подтверждает убийство, совершенное с особой жестокостью, и насилие, примененное к Абрамидзе, на что указывают свидетели в своих показаниях.



«Заключение медицинской экспертизы и раны автоматически не означают убийство, совершенное с особой жестокостью. Медицинский эксперт не может определить, было ли убийство совершено с особой жестокостью или нет, это вопрос правовой оценки, и в конечном итоге это оценит суд. Это зависит от того, когда была нанесена рана, какая из них стала причиной смерти. Из этих 28 ран только 4 были смертельными, остальные были незначительными. Эксперт отмечает даже небольшую царапину как травму, поэтому мы не должны понимать это так, что эти раны были нанесены с целью причинения ей страданий. У Беки Джаиани не было такого умысла. Систематическое насилие требует прямых доказательств, как обвинение будет доказывать это, когда человек мертв», - сказал Мдинарадзе.



Говоря о мотивах убийства, адвокат Джаяни пояснил, что его подзащитный «боялся шантажа», однако пока не уточнил что именно имел ввиду.



Беке Джаиани было предъявлено обвинение в умышленном убийстве, совершенном при отягчающих обстоятельствах, с особой жестокостью, по мотивам нетерпимости по признаку пола и гендерной идентичности. Позднее к этому деянию добавилось еще одно преступление, совершенное по части первой второй статьи 126 УК Грузии (Насилие).



Джаяни грозит от 16 до 20 лет тюрьмы или пожизненное заключение.



По данным следствия, 26-летний Бека Джаиани убил Кесарию Абрамидзе в ее же доме. Нападавший нанес трансгендерной женщине ножевые ранения, приведшие к гибели. Кесария Абрамидзе скончалась от полученных ран 18 сентября.

Изначально расследование было возбуждено по статье «Умышленное убийство» (ст. 108 УК), позднее квалификация была ужесточена.





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