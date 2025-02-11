

Протоиерей Георгий Мамаладзе требует создания комиссии по расследованию «дела о цианиде»

11.02.2025 18:23





Протоиерей Георгий Мамаладзе призывает к созданию комиссии, которая займется рассмотрением сути «дела о цианиде».



По его словам, те, кто заказал это «грязное дело», и чья часть до сих пор остается в администрации Патриархии, всячески мешают созданию комиссии. Однако как подчеркивает Мамаладзе, эта комиссия должна быть сформирована, и каждое ее заседание должно быть открытым.



— «Сегодня, когда я смотрю в зеркало, я вижу парализованного, уже не такого молодого мужчину в инвалидной коляске, который в принципе уже не похож на самого себя.



Передо мной множество вопросов. Однако как выясняется, великие испытания формируют в человеке железобетонные убеждения. Поэтому сегодня, спустя 8 лет после так называемого «дела о цианиде», находясь уже за пределами тюрьмы, я открыто требую исполнения решения Синода от 11 октября 2017 года — создания комиссии по рассмотрению сути «дела о цианиде» (а еще лучше — восстановления церковного суда).



Однако те, кто стоял за этим грязным делом, и кто, к сожалению, до сих пор остается в администрации Патриархии, делают все возможное, чтобы эта комиссия даже не начала функционировать (даже если в итоге ничего не расследует). Причина этому — их бесконечный страх. Я считаю, что каждое заседание комиссии должно быть открытым», — пишет Мамаладзе на своей странице в Facebook.



Дело о «цианиде»



Протоиерей Георгий Мамаладзе был освобожден в феврале 2024 года после 8 лет заключения. В сентябре 2017 года суд приговорил его к 9 годам тюремного заключения.



С 22 февраля 2019 года он содержался в лечебном учреждении №18 при Специальной пенитенциарной службе Минюста Грузии. В результате болезни он полностью парализован с правой стороны и не может передвигаться самостоятельно.



15 февраля 2019 года из-за ухудшения здоровья Мамаладзе был переведен в клинику Гудушаури, где медицинский консилиум диагностировал у него диссоциативное моторное расстройство.



Протоиерей был задержан 10 февраля 2017 года в международном аэропорту Тбилиси, когда собирался вылететь в Берлин, где должна была пройти операция Патриарха Илии II.



По данным прокуратуры, при досмотре в его багаже был обнаружен яд — цианид натрия, который был скрытным образом спрятан.



Следствие началось 2 февраля 2017 года на основании заявления журналиста Ираклия Мамаладзе, который обратился в прокуратуру с информацией, что его знакомый, протоиерей Георгий Мамаладзе, просил найти смертельно опасный яд — цианид.



По версии следствия, Мамаладзе намеревался использовать это вещество для убийства высокопоставленного представителя духовенства.



Позднее прокуратура заявила, что Мамаладзе готовил убийство Шорены Тетруашвили, секретаря и ближайшей помощницы Католикоса-Патриарха Илии II.



Судебный процесс и приговор



12 февраля 2017 года по ходатайству прокуратуры Тбилисский городской суд избрал для Мамаладзе меру пресечения в виде ареста.



Первоначально ему были предъявлены обвинения по статьям: статья 18-108 УК Грузии (подготовка к убийству) и 236 УК Грузии (незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия). Санкции по этим статьям предполагали от 7 до 15 лет лишения свободы.



Позже прокуратура усилила обвинение, переквалифицировав его на статью 18-109, часть 3, пункт „г“ (подготовка преднамеренного убийства из корыстных побуждений), что предусматривало от 16 до 20 лет тюрьмы.



Однако в конечном итоге суд переквалифицировал обвинение обратно на статью 18-108 (подготовка к убийству) и признал Мамаладзе виновным в покушении на убийство.



Сам протоиерей не признает вину и утверждает, что Шорена Тетруашвили сама попросила его найти цианид.



Судебное разбирательство по этому делу проходило в закрытом режиме, а адвокаты подписали обязательство о неразглашении, из-за чего общественность не имеет доступа к материалам дела.





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