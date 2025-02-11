Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

У здания парламента Грузии возобновилась акция протеста - день 76-ой


11.02.2025   22:09


На проспекте Руставели участники акции протеста перекрыли автомобильное движение.

Несмотря на сопротивление сотрудников полиции, демонстрантам все же удалось перекрыть проспект.

Они скандируют: "Свободу политзаключенным, огонь олигархии!"

Участники акции также требуют освобождения учредителя онлайн-изданий "Нетгазети" и "Батумелеби" Мзии Амаглобели, которая уже 31-ый день проводит акцию голодовку.

На 76-ой день непрерывного протеста участники вновь выступают с требованием о назначении новых выборов.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна