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У здания парламента Грузии возобновилась акция протеста - день 76-ой
11.02.2025 22:09
На проспекте Руставели участники акции протеста перекрыли автомобильное движение.
Несмотря на сопротивление сотрудников полиции, демонстрантам все же удалось перекрыть проспект.
Они скандируют: "Свободу политзаключенным, огонь олигархии!"
Участники акции также требуют освобождения учредителя онлайн-изданий "Нетгазети" и "Батумелеби" Мзии Амаглобели, которая уже 31-ый день проводит акцию голодовку.
На 76-ой день непрерывного протеста участники вновь выступают с требованием о назначении новых выборов.
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