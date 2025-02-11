

У здания парламента Грузии возобновилась акция протеста - день 76-ой

11.02.2025 22:09





На проспекте Руставели участники акции протеста перекрыли автомобильное движение.



Несмотря на сопротивление сотрудников полиции, демонстрантам все же удалось перекрыть проспект.



Они скандируют: "Свободу политзаключенным, огонь олигархии!"



Участники акции также требуют освобождения учредителя онлайн-изданий "Нетгазети" и "Батумелеби" Мзии Амаглобели, которая уже 31-ый день проводит акцию голодовку.



На 76-ой день непрерывного протеста участники вновь выступают с требованием о назначении новых выборов.





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