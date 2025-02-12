

Суд оштрафовал экс-мэра Тбилиси Гиги Угулава на 5000 лари

12.02.2025 14:02





Оппозиционного политика Гиги Угулава, привлеченного к административной ответственности, суд признал административным правонарушителем.



По решению судьи Звиада Цеквава, в качестве административного взыскания Угулава назначен штраф в размере 5000 лари.



Гиги Угулава не присутствовал на судебном процессе.



Для справки, Гиги Угулава обвинялся в совершении деяния, предусмотренного частью четвертой статьи 174 прима Кодекса об административных правонарушениях. В частности, в том, что 17 января он, находясь на акции протеста на проспекте Руставели, искусственно перекрыл дорогу в то время, когда для этого не было достаточного количества людей.





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