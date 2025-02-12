

В Тбилиси протестным маршем отметят 70-летие оперного певца Пааты Бурчуладзе

12.02.2025 14:17





Грузинский оперный певец , бас Паата Бурчуладзе отметит свой юбилей на проспекте Руставели в Тбилиси.



70-летие Пааты Бурчуладзе, который поддерживает проевропейские митинги и требование новых парламентских выборов, участники протестов отметят маршем — шествие в 20:30 соберется у здания Филармонии и двинется к парламенту Грузии.







Доцент Тбилисской государственной консерватории пианистка Нино Жвания заявила, что Тбилисский театр оперы и балета отказался предоставить зал знаменитому певцу для юбилейного концерта.



«Но мы-то знаем, кем для нас является Паата Бурчуладзе! Поэтому давайте сами устроим ему праздник — в духе сегодняшнего времени! Ждем 12 февраля у Филармонии. Вместе направимся к проспекту Руставели, но по пути сделаем остановку у Оперы и отдадим дань музыке! Вас ждет грандиозный перформанс! Ждем каждого, кто любит оперу, любит музыку, и любит свою Родину!», — заявила Жвания.



Паата Бурчуладзе — всемирно известный оперный певец, бас. В 2004 году он основал фонд «Иавнана» для помощи сиротам и детям, лишенным родительской опеки. Под эгидой международного фонда проведены десятки благотворительных концертов как в Грузии, так и за ее пределами. За благотворительную деятельность Паате Бурчуладзе в 2006 году было присвоено звание посла доброй воли ООН.



В 2016 году Бурчуладзе создал собственную прозападную политическую партию и заявил о намерении принять участие в выборах. Тогда же прокуратура начала уголовное дело против руководства «Иавнана» по факту возможного присвоения средств, собранных на благотворительность.



В 2021 году Бурчуладзе вернулся в Грузию из Австрии, чтобы присоединится к голодовке в поддержку заключенного третьего президента Михаила Саакашвили с требованием его перевода в многопрофильную клинику.



Бурчуладзе присоединился к волне протестов после того, как правительство в ноябре прошлого года объявило о приостановке переговоров о вступлении Грузии в ЕС. В декабре он организовал в Тбилиси протестный марш дедушек и бабушек против полицейского насилия.

Сегодня — 77-й день протестов.



Кроме марша-концерта Пааты Бурчуладзе, в Тбилиси запланированы:



13:00 — митинг у метро «Медицинский Университет»;

16:30 — акция «Переселенцы против несправедливой жилищной политики» на Тамарашвили;

19:00 — митинг у здания Общественного вещателя;

20:00 — протестный марш работников сферы интеллектуальных услуг;

21:00 — общий сбор у парламента.

Акции вечером также заявлены в Кутаиси, Батуми, Зугдиди, Телави, Гори, Ахмета, Ахалцихе.



Источник: Новости - Грузия

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