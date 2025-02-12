

Граждане собрали деньги на оплату штрафа известному педагогу Ладо Апхазава

12.02.2025 14:33





Граждане собрали деньги на оплату штрафа Ладо Апхазава, лауреата Национальной премии учителя, вошедшего в десятку лучших педагогов мира «Global Teacher Prize».



Кутаисский городской суд признал педагога правонарушителем и наложил в качестве административного взыскания штраф в размере 5000 лари, за участие в акции у дома судьи.



«Со мной чудеса происходят. Я не знаю откуда такая солидарность, мне с трудом удалось сосчитать сколько было перечислено по 1,50 лари. Я знаю, что те кто перечислил 1,50 лари, это педагоги. Я [насчитал] 5 800 педагогов», — рассказал Ладо Апхазава, добавив, что позже перечисления от учителей продолжились, и он не может назвать точное число перечисливших.



Как отметил Апхазава, оставшиеся после уплаты штрафа деньги, пойдут на помощь другим оштрафованным. «Думаю, также помогу журналистам, которые очень твердо стояли там в суде за своих коллег», — сказал Ладо Апхазава «Batumelebebi».



По его словам, непомерными штрафами режим пытается сломать и ослабить гражданское. «Однако эти штрафы также сделали нас сильнее», – говорит Ладо Апхазава.



«Штрафы сделали нас сильнее. Этот судебный процесс еще больше сплотил нас и убедил в том, что тысячи людей, думают так же как и мы.



Я понял, что нас очень много. Погибла «Грузинская мечта», после [всего] это ее конец. Когда они увидят мой банковский счет, они поймут что им пришел конец», — говорит педагог.



10 февраля Кутаисский городской суд оштрафовал Ладо Апхазава, певицу Нино Катамадзе, психолога Майю Цирамуа, журналиста Гелу Мтивлишвили и еще пятерых человек на 5000 лари каждого за проведение акции протеста возле дома судьи.



Люди выражали солидарность с Мзией Амаглобели, которая является узницей режима и уже 32-й день держит голодовку в тюрьме.





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