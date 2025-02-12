

У Мзии Амаглобели все симптомы, связанные с длительным голоданием - директор клиники «Вивамед»

12.02.2025 16:20





У Мзии Амаглобели все характерные симптомы, которые связаны с длительным голоданием, передвигаться ей нелегко — после 30 дней каждый день очень большой риск повреждения функций различных органов и осложнения, — сообщил журналистам в связи с состоянием здоровья основательницы «Батумелеби» Мзии Амаглобели директор клиники «Вивамед» Зураб Чхаидзе.



По его словам, к этому времени потери сознания не было.



Кроме того, по словам Чхаидзе, врачебная команда клиники рекомендует, чтобы Мзия Амаглобели оставалась под медицинским наблюдением.



«Как известно, пациентка голодает уже 31 день. Процесс длительного голодания — очень сложный физиологический процесс, и каждый день продолжающегося голодания связан с реальными соответствующими осложнениями. Это сжигание углеводов, это сжигание жиров, это использование белков и внутренних ресурсов, что приводит к различным, и в первую очередь кардиоваскулярным осложнениям. Кроме того, нарушение функций различных органов и т. д. Клиника, конечно, готова и осуществляет ежедневный мониторинг процесса, и мы предлагаем соответствующий медицинский сервис в плане мониторинга. Лабораторные исследования проводятся ежедневно, при необходимости включаются инструментальные исследования и т. д.



Конечно, у нее все характерные симптомы, которые связаны с длительным голоданием и его эффектом в течение 31 дня. Передвигаться ей нелегко, но она старается передвигаться, быть более активной, двигаться. Хочу подчеркнуть, что после 30 дней каждый день очень большой риск повреждения функций различных органов и осложнения.



Хронические заболевания, конечно же, учтены нашей врачебной командой, и все делается в целях превенции. Вы знаете, что была группа врачей, существующая при аппарате народного защитника, и наша совместная рекомендация заключается в том, чтобы она находилась под мониторингом в условиях клиники, поскольку ожидаемыми осложнениями легче управлять в клинике.



Она абсолютно адекватно воспринимает ожидаемые осложнения и согласилась на продолжение процесса мониторинга в условиях клиники. Мы рекомендуем прекратить голодовку, и, может, общество, адвокаты или члены семьи больше включатся в это , чтобы избежать ожидаемых осложнений», - заявил Зураб Чхаидзе.





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