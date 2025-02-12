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Адвокаты Мзии Амаглобели обращаются в суд с требованием отмены меры пресечения
12.02.2025 16:36
Адвокаты основательницы «Батумелеби» Мзии Амаглобели требуют в отношении нее отмены меры пресечения и в целом прекращения возбужденного против нее уголовного дела. Об этом адвокаты заявили на пресс-конференции, состоявшейся в офисе Ассоциации молодых юристов.
Они также заявили, что прокуратура безосновательно возбудила уголовное преследование в отношении Мзии Амаглобели.
«Адвокаты Мзии Амаглобели завтра представят ходатайство с просьбой об отмене избранной в отношении Мзии Амаглобели меры пресечения в виде заключения под стражу. Как известно общественности, прокуратура безосновательно возбудила уголовное преследование Мзии Амаглобели. Ее обвинение незаконно, и к ней незаконно применена мера пресечения в виде заключения. Это дело соответствует всем критериям, подтверждающим по этому делу преследование по политическому признаку», — заявила председатель АМЮГ Нона Курдованидзе.
Кроме того, по словам еще одного адвоката Майи Мцариашвили, Мзия Амаглобели является политическим заключенным, поскольку ее преследование укладывается в критерии, определенные резолюцией Парламентской Ассамблеи Совета Европы N1900(2012). По ее словам, текущее уголовное преследование в отношении Мзии Амаглобели и заключение не имеют соответствующих правовых оснований.
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