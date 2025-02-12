

У Агентства по делам беженцев прошла акция протеста

12.02.2025 21:18





«Беженцы против несправедливой квартирной политики» — под таким лозунгом прошла акция протеста возле Агентства по делам беженцев, экомигрантов и жизнеобеспечения.



Как заявили участники протеста, даже спустя 32 года после войны большинство беженцев по-прежнему проживают в общежитиях, а передача квартир происходит крайне медленно и, по их словам, во многих случаях непрозрачно.



Участники протеста также почтили минутой молчания память Замира Квеквескири, беженца из Очамчире, который 27 января нанес себе тяжелые увечья перед зданием Агентства по делам беженцев и скончался в медицинском учреждении.







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