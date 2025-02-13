

Адвокаты Мзии Амаглобели обратятся к суду с требованием об упразднении меры пресечения

13.02.2025 11:05





Адвокаты учредителя онлайн-издания „Батумелеби“ Мзии Амаглобели требуют упразднения меры пресечения и прекращения уголовного дела в отношении нее в целом. Указанное заявление адвокаты сделали на пресс-конференции, проходившей в офисе организации „Ассоциация молодых юристов Грузии“.



По их словам, уголовное преследование в отношении Мзии Амаглобели начато безосновательно.



„Мы, адвокаты Мзии Амаглобели, 13 февраля представим ходатайство с требованием об упразднении меры пресечения в виде содержания под стражей. Как известно обществу, уголовное преследование было начато безосновательно. Обвинение в отношении нее является незаконным, также незаконной является мера пресечения – содержание под стражей. Указанное дело соответствует всем критериям, свидетельствующем о преследовании по политическому признаку“,- заявила председатель АМЮГ Нонна Курдованидзе.



Также, по заявлению одного из адвокатов журналиста Майи Мцариашвили, Мзия Амаглобели является политзаключенным, так как ее дело подходить под критерии, определяемые резолюцией N1900(2012) ПАСЕ. По ее же словам, политическое преследование и содержание под стражей лишены соответствующего правового основания.





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