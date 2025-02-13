

ЕСПЧ установил нарушение права на справедливое судебное разбирательство в «кабельном деле»

13.02.2025 17:14





11 февраля Европейский суд по правам человека вынес решение по т.н. «кабельному делу» (Глонти и другие против Грузии) против Грузии и установил, что было нарушено право на справедливое судебное разбирательство, предусмотренное Европейской конвенцией о правах человека.



Дело касается пяти бывших сотрудников Министерства обороны и Генерального штаба, которых обвиняют в хищении 4,1 млн лари бюджетных средств в связи с объявленным в 2013 году секретным тендером на строительство оптоволоконной магистрали и закупку сетевого оборудования. Тбилисский городской суд признал их виновными в хищении и приговорил к 7 годам лишения свободы. Позднее, в январе 2017 года, Тбилисский апелляционный суд переквалифицировал их обвинения в хищении на злоупотребление должностными полномочиями и сократил срок тюремного заключения с 7 до 1,5 лет. В феврале 2017 года они подали апелляцию в Верховный суд, который отклонил их иск. В итоге президент Георгий Маргвелашвили помиловал их, после чего в 2017 году они были освобождены из тюрьмы.



Несмотря на освобождение, заявители обратились в Страсбург. Они утверждают, что суд над ними был несправедливым из-за внезапной и неизвестной переквалификации обвинений. Однако они также заявили, что обвинение не раскрыло защите важные доказательства. Европейский суд по правам человека установил, что были нарушены права заявителей быть подробно информированными о характере и причинах предъявленных им обвинений, а также иметь достаточное время и надлежащие условия для осуществления своего права на защиту. Суд установил, что Грузия нарушила пункт 1 и подпункты (а) и (б) пункта 3 статьи 6 Европейской конвенции о правах человека.



Интересы истцов в суде представляла Ассоциация молодых юристов Грузии. Еще в 2015 году организация оценила дело как политически мотивированное, а обвиняемых — как невиновных из-за отсутствия свидетелей.



За т.н. «кабельным делом» последовал раскол правящей коалиции «Грузинская мечта» и отставка министра обороны Ираклия Аласания, после чего двое его коллег покинули свои министерские посты. Аласания назвал продолжающееся расследование в отношении сотрудников Минобороны «политически мотивированным» и заявил, что он и был мишенью. В результате в ноябре 2014 года партия Аласании «Свободные демократы» вышла из коалиции «Грузинская мечта».



Источник: Civil Georgia

• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





