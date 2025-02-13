

150 коллег Мзии Амаглобели обратились к ней с письмом

13.02.2025 17:51





Журналисты еще раз призвали основательницу Batumelebi прекратить голодовку. Об этом говорится в письме Мзии Амаглобели, которая держит голодовку протеста вот уже 33-й день, с 12-го января 2025 года.



«Дорогая, Мзия



Нам, в силу своей профессии, постоянно приходится сталкиваться с несправедливостью, однако мы прекрасно понимаем, что это не идет ни в какое сравнение с тем масштабом несправедливости, который сейчас применяет к тебе правительство «Грузинской мечты»! Мы также понимаем суть твоей бескомпромиссной борьбы с этой несправедливостью – эта борьба абсолютно бесценна, и служит спасению каждого из нас и нашей Родины!



То ты голодаешь уже 33-й день, и мы очень опасаемся! – Мы опасаемся за твое здоровье, за твою жизнь!



Мы должны выжить вместе, вместе с тобой и так победить в этой сложнейшей битве! Поэтому мы верим, что сейчас мы можем перейти к следующему этапу борьбы – мы должны будем отпраздновать победу вместе!



Мы по тебе скучаем, мы тебя любим, и ты очень нам нужна!».



Письмо подписали около 150 коллег Мзии Амаглобели, сегодня оно будет доставлено в «Вивамеди», где основательница онлайн-изданий Batumelebi и Netgazeti продолжает протестную голодовку.



Напомним, Батумский городской суд приговорил основательницу Batumelebi и Netgazeti Мзию Амаглобели к предварительному тюремному заключению в качестве меры пресечения. Решение приняла судья Нино Сахелашвили. Досудебное заседание назначено на 4 марта 2025 года, в 11 часов. Зачитывание вердикта судьей сопровождалось шумом и криками в зале.



Ночью 12 января после задержания за расклеивание стикера на здание основатель и директор Batumelebi и Netgazeti Мзия Амаглобели была отпущена, позже она ударила полицейского, который, как выяснилось, оказался начальником полиции Батуми.



В МВД Грузии подтвердили, что Амаглобели задержана по статье 353 Уголовного кодекса, что подразумевает нападение на сотрудника полиции.



7 февраля Амаглобели посетила группа врачей, созданная омбудсменом Грузии, отметив, что журналист, в силу состояния здоровья, должна оставаться в клинике Vivamed.



Держать голодный протест Амаглобели, по словам адвокатов, начала 12 января.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





