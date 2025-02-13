|
|
|
Судья Давид Джугели: мне угрожали похищением ребенка, чтобы вынести нужное «Грузинской мечте» решение
13.02.2025 18:56
Судья Давид Джугели, участвовавший в рассмотрении так называемого «дела кабелей», в интервью TV Pirveli заявил, что подвергался давлению, включая угрозы похищения ребенка, если не вынесет решение в пользу «Грузинской мечты».
«Были угрозы, попытки подкупа, запугивание и даже намерение похитить моего ребенка. Мне и моей жене приходили письма с угрозами — и от прокуратуры, и от известных одиозных фигур, включая бывшего генерального прокурора Отара Фарсахладзе, а также действующего генпрокурора и председателя Верховного суда того периода. Эти люди требовали, чтобы я вынес решение, которое устроит прокуратуру.
Мой 10-летний судебный срок истекал в сентябре. Одним из условий было обещание его продления, даже назначение на пожизненный срок, и не только в первой инстанции, но и в Верховном суде», — заявил Джугели.
Европейский суд по правам человека ранее признал, что в отношении обвиняемых в «деле кабелей» было нарушено право на справедливый суд.
«Еще на этапе первой инстанции нарушения были очевидны. Европейский суд в своем решении говорит о злоупотреблениях в апелляции и кассации, а также о незаконно полученных доказательствах. Именно эти доводы я приводил в своем решении. Однако апелляционный суд отменил его и допустил все доказательства, представленные обвинением. Это было политически мотивированное дело, ничего больше», — отметил судья.
Что такое «дело кабелей»?
Дело связано с бывшими высокопоставленными чиновниками Министерства обороны Грузии, которых власти «Грузинской мечты» обвинили в хищении более 4 миллионов лари.
Оно началось в 2014 году, когда уже нарастало напряжение между тогдашним министром обороны Ираклием Аласания и лидером «Грузинской мечты» Бидзиной Иванишвили.
Аласания и его партия «Свободные демократы» называли арест чиновников политическим преследованием и обвиняли лично Иванишвили.
«Это целенаправленная атака на Министерство обороны, являющееся ключевым звеном в интеграции Грузии с НАТО и ЕС», — заявлял Аласания.
В тот же день после этих слов премьер-министр Ираклий Гарибашвили отправил его в отставку. В ответ «Свободные демократы» покинули правящую коалицию.
Как развивалось дело?
В октябре 2014 года прокуратура арестовала пятерых чиновников Минобороны. Спустя 8 месяцев, летом 2015 года, судья Давид Джугели освободил их под личное поручительство ряда депутатов и бывших министров обороны.
В мае 2016 года Тбилисский городской суд приговорил их к 7 годам лишения свободы (это решение вынес уже судья Бесик Бугияншвили).
В январе 2017 года Апелляционный суд переквалифицировал обвинение с «хищения» на «злоупотребление служебными полномочиями», сократив срок до 1 года и 6 месяцев.
Поскольку чиновники уже провели в тюрьме 1 год и 4 месяца, их срок уменьшили до 2 месяцев.
В том же месяце тогдашний президент Грузии Георгий Маргвелашвили помиловал их.
Этот процесс стал одним из самых громких политических дел периода правления «Грузинской мечты».
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна