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Судья Давид Джугели: мне угрожали похищением ребенка, чтобы вынести нужное «Грузинской мечте» решение


13.02.2025   18:56


Судья Давид Джугели, участвовавший в рассмотрении так называемого «дела кабелей», в интервью TV Pirveli заявил, что подвергался давлению, включая угрозы похищения ребенка, если не вынесет решение в пользу «Грузинской мечты».

«Были угрозы, попытки подкупа, запугивание и даже намерение похитить моего ребенка. Мне и моей жене приходили письма с угрозами — и от прокуратуры, и от известных одиозных фигур, включая бывшего генерального прокурора Отара Фарсахладзе, а также действующего генпрокурора и председателя Верховного суда того периода. Эти люди требовали, чтобы я вынес решение, которое устроит прокуратуру.

Мой 10-летний судебный срок истекал в сентябре. Одним из условий было обещание его продления, даже назначение на пожизненный срок, и не только в первой инстанции, но и в Верховном суде», — заявил Джугели.

Европейский суд по правам человека ранее признал, что в отношении обвиняемых в «деле кабелей» было нарушено право на справедливый суд.

«Еще на этапе первой инстанции нарушения были очевидны. Европейский суд в своем решении говорит о злоупотреблениях в апелляции и кассации, а также о незаконно полученных доказательствах. Именно эти доводы я приводил в своем решении. Однако апелляционный суд отменил его и допустил все доказательства, представленные обвинением. Это было политически мотивированное дело, ничего больше», — отметил судья.

Что такое «дело кабелей»?

Дело связано с бывшими высокопоставленными чиновниками Министерства обороны Грузии, которых власти «Грузинской мечты» обвинили в хищении более 4 миллионов лари.

Оно началось в 2014 году, когда уже нарастало напряжение между тогдашним министром обороны Ираклием Аласания и лидером «Грузинской мечты» Бидзиной Иванишвили.

Аласания и его партия «Свободные демократы» называли арест чиновников политическим преследованием и обвиняли лично Иванишвили.

«Это целенаправленная атака на Министерство обороны, являющееся ключевым звеном в интеграции Грузии с НАТО и ЕС», — заявлял Аласания.

В тот же день после этих слов премьер-министр Ираклий Гарибашвили отправил его в отставку. В ответ «Свободные демократы» покинули правящую коалицию.

Как развивалось дело?

В октябре 2014 года прокуратура арестовала пятерых чиновников Минобороны. Спустя 8 месяцев, летом 2015 года, судья Давид Джугели освободил их под личное поручительство ряда депутатов и бывших министров обороны.

В мае 2016 года Тбилисский городской суд приговорил их к 7 годам лишения свободы (это решение вынес уже судья Бесик Бугияншвили).

В январе 2017 года Апелляционный суд переквалифицировал обвинение с «хищения» на «злоупотребление служебными полномочиями», сократив срок до 1 года и 6 месяцев.

Поскольку чиновники уже провели в тюрьме 1 год и 4 месяца, их срок уменьшили до 2 месяцев.

В том же месяце тогдашний президент Грузии Георгий Маргвелашвили помиловал их.

Этот процесс стал одним из самых громких политических дел периода правления «Грузинской мечты».


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