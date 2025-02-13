

Грузинская фигуристка завоевала золото на Европейском юношеском олимпийском фестивале

13.02.2025 22:12





15-летняя грузинская фигуристка Инга Гургенидзе завоевала золотую медаль на Европейском юношеском олимпийском фестивале 2025 года. Выступления проходили на ледовой арене в Батуми.



После короткой программы Инга набрала 58,84 балла и оказалась на третьем месте. По итогам произвольной программы она получила 128,97 балла и вышла на первое место с общим результатом в 187,81 балла.



Серебряную медаль завоевала Элина Гойдина из Эстонии, а бронза досталась Леандре Цимпукакис из Швейцарии.



Инга Гургенидзе стала первой грузинской фигуристкой, принесшей Грузии золото зимнего юношеского Олимпийского фестиваля.



Инга Гургенидзе – уроженка Казани. В сборную Грузии ее приняли в 2022 году. За год до этого Инга перестала выступать в России под материнской фамилией Никитина и вернула себе отцовскую фамилию.



Олимпийский фестиваль официально открылся на грузинском горнолыжном курорте Бакуриани 9 февраля и продлится до 16 февраля. В соревнованиях принимают участие почти 1000 спортсменов из 45 стран. Они состязаются в восьми видах спорта – горнолыжный спорт, биатлон, фристайл, фигурное катание, хоккей, шорт-трек, гонки на лыжах, сноуборд. Грузия представлена 8 спортсменами в трех видах спорта (фигурное катание, горнолыжный спорт и биатлон).







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