

Вандализм в Джвари: Патриархия требует расследования, соцсети кипят призывами к расправе

13.02.2025 22:30





Патриархия Грузии обратилась в МВД Грузии по поводу вероятного факта вандализма на территории Джвари — символа христианства, монастыря и храма VI-VII веков.



«Нами было направлено обращение в министерство внутренних дел для установления достоверности фактов и соответствующего реагирования», — говорится в заявлении.



Ранее на этой неделе пользователь под ником RASHID AHMED в прямом эфире в TikTok показал человека, танцующего на фоне надписей на стене храма. Судя по всему, автор видео и его спутники написали там свои имена.



Со стороны ультраправых движений в Facebook стали звучать призывы к расправе с вандалами. Параллельно проправительственный телеканал «Имеди» показал профили предполагаемого автора видео в разных соцсетях. В сюжете утверждалось, что он является «активным участником» протестных акций в Тбилиси.



Патриархия Грузии назвала произошедшее «кощунством» и «оскорбительным актом со стороны граждан иностранного государства не только против церкви, но и против всей страны». Одновременно там отметили, что призывы к личной мести, звучащие в соцсетях, недопустимы.



Монастырь Джвари входит в исторические памятники древней столицы Грузии Мцхета, внесенных в список Всемирного наследния ЮНЕСКО. Он находится на вершине горы, у слияния Куры и Арагви, — там, где, согласно историческим источникам воздвигла крест Святая Нино.



Ежедневно Джвари посещают сотни туристов, а в разгар сезона — тысячи. Надписи на стенах храма появлялись и раньше, но Патриархия не реагировала на данные факты.



Источник: Новости - Грузия

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