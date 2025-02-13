

В результате голодовки Темур Катамадзе уже потерял 17 килограммов - GYLA

13.02.2025 23:05





Глава Ассоциации молодых юристов Грузии (GYLA) Нона Курдованидзе прокомментировала ситуацию с батумским активистом, "дедушкой с флагом", Темуром Катамадзе, который уже 28 дней голодает в иммиграционном изоляторе, и отметила, что они долгое время требовали документацию о его здоровье, и только вчера, 12 февраля, ее передали GYLA.



По словам его адвоката Мариам Габрошвили, в результате голодовки Катамадзе уже потерял 17 килограммов.



"Эта документация лишь подтверждает, что в данный момент проводятся минимальные исследования, такие как измерение давления, осуществляются какие-то базовые проверки, и сам Темури не желает переходить в клинику. Он продолжает голодать.



Его просьба была передать письмо для Патриархии адвокату. Он попросил нашего адвоката отправить это письмо в Патриархию, и, конечно, его просьба будет выполнена. Он хочет креститься по-христиански и попросил нас передать это в Патриархию", - сказала Курдованидзе в интервью "TV Formula".



Напомним, Катамадзе задержали дважды, второй раз фактически дали выйти из изолятора и снова арестовали. Он рассказывал, что его избивали при задержании, издевались и унижали.



Катамадзе грозит депортация, у него нет грузинского гражданства.





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