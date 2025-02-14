

Показатель распространения вируса типа В составляет 49%

14.02.2025 11:49





Пока мы не можем сказать, что пик гриппа пройден - показатель распространения вируса типа В составляет 49%. Не имеет значения, чем болеете – «свиным гриппом» или вирусом типа B, - оба имеют идентичные риски для здоровья, и оба требуют внимания, - сообщил «IPN» медицинский директор Центральной детской больницы имени Иашвили Иванэ Чхаидзе.



Как отметил Чхаидзе, с декабря обращаемость в педиатрических клиниках стабильно высокая.



«Вирус гриппа доминирует в стране с последней недели декабря. После первой недели января показатель распространенности гриппа среди лабораторно подтвержденных случаев - выше 50%. Каждый второй случай в Грузии — по-прежнему грипп. Начиная с первой недели января и по вторую неделю февраля включительно, показатель вируса гриппа - более 50%. Пока мы не можем сказать, что пик гриппа пройден. Со второй недели января в стране в большинстве подтвержденных случаев вирус типа B. Вирус типа B рассматривается как более слабый, нежели «свиной грипп». Это неправильно! Неважно, какой у вас тип вируса — В или А, оба являются гриппом, и риски для здоровья практически идентичны. Тип B в настоящее время доминантный. Показатель «свиного гриппа» составляет 18%, а гриппа В - 49%. Неважно, что у вас, «свиной грипп» или вирус типа B - оба несут идентичный риск для здоровья, и оба требуют внимания. Лечение, риски, превенция идентичны! Я хочу, чтобы каждый, кто прошел вакцинацию четырехкомпонентной вакциной, знал, что она включала именно эти варианты. Эта вакцина эффективна против обоих вариантов гриппа. Точно совпадает с распространением вирусов, которые сейчас в стране.



Что касается педиатрических клиник, обращаемость высокая. За обращаемостью в крупные педиатрические клиники Тбилиси и регионов – острые респираторные вирусные инфекции, обращаемость, вызванная гриппом. Обращаемость стабильно высокая с декабря. Этот рост обращаемости не превышает статистику, которая была у нас в прошлом году или в 2023 году», - отметил Чхаидзе.





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