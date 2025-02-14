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Состояние здоровья Мзии Амаглобели стабильное - директор «Вивамед»
14.02.2025 13:37
Состояние здоровья Мзии Амаглобели стабильное, продолжается мониторинг в клинике, - сообщил «IPN» клинический директор клиники «Вивамед» Зураб Чхаидзе, говоря о состоянии здоровья основательницы «Батумелеби» Мзии Амаглобели.
«Состояние здоровья Мзии Амаглобели не изменилось, оно стабильно. Продолжается процесс мониторинга в клинике», - отметил Зураб Чхаидзе.
Для справки, первоначально Мзия Амаглобели была переведена из пенитенциарного учреждения в клинику «Вивамед» для проведения медицинских исследований. Она голодает уже 34 дня.
Мзия Амаглобели была задержана по 353-прима статье УК Грузии, подразумевающей нападение на сотрудника полиции. Во время акции протеста перед управлением полиции в Батуми Мзия Амаглобели дала пощечину начальнику местной полиции Ираклию Дгебуадзе.
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