

Гражданский сектор собирает протестные марши в Грузии 16 февраля

14.02.2025 17:01





Протестные шествия под слоганом «Наш выбор — свобода или российская диктатура!» гражданский сектор проведет в Тбилиси и других крупных городах Грузии 16 февраля.



Организаторы призывают граждан опротестовать то, что события в стране «реализуются по российскому сценарию», а власти последовательно ограничивают свободу слова и собраний.



«Наша цель — еще раз заявить правительству, что мы не пойдем на компромисс с диктаторским режимом, который они установили. Мы не поладим с арестами, произошедшими в последние месяцы, не смиримся с пытками, бесчеловечным обращением или драконовскими законами, которые они принимают», — заявила директор Transparency International Georgia Эка Гигаури на брифинге, где также присутствовали представители других грузинских НПО.



Начало протестных маршей назначено на 18:00. В Тбилиси граждане соберутся на площади Европы и оттуда отправятся к площади Свободы.



Участникам предлагают принести на митинг письма для 49 протестующих, которые были задержаны по уголовным делам и в настоящее время остаются в тюрьме.



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