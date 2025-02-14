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Батумский городской суд признал недопустимым ходатайство об изменении меры пресечения Мзии Амаглобели


14.02.2025   17:15


Судья Батумского городского суда Леван Колбая признал недопустимым ходатайство адвокатов об изменении меры пресечения основательнице «Батумелеби» Мзии Амаглобели.

Информацию об этом распространяет Ассоциация молодых юристов Грузии.

По их информации, они обжалуют это решение в Апелляционном суде.

«Это очередное незаконное и необоснованное решение суда против Мзии Амаглобели. Нет никаких оснований для оправдания ее заключения. Этими решениями грузинское правосудие пишет историю собственного беззакония. Мы обжалуем решение суда в Апелляционном суде», — заявили в АМЮГ.

Для справки, адвокаты Мзии Амаглобели 13 февраля обратились в суд с ходатайством об отмене избранной в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу. Напомним также, что Мзия Амаглобели дала пощечину начальнику батумской полиции Ираклию Дгебуадзе. По данному факту ее задержали по статье, подразумевающей нападение на сотрудника полиции. Мзия Амаглобели голодает с момента задержания - уже 34-й день.


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