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Сегодня в Тбилиси и регионах пройдет ряд акций
15.02.2025 11:30
На 80-ый день непрерывного протеста в Тбилиси и регионах запланировано проведение ряда акций.
В частности, в Тбилиси, в 18:00 по местному времени, у здания Администрации правительства Грузии состоится акция „Публичные служащие лицом к лицу с несправедливой системой!“. Позже участники акции присоединятся к шествию протеста.
С 18:00, шествие от площади Европы: „Нет русской диктатуре!";
19:00 - протест у здания Общественного вещателя Грузии;
20:00 – акция у здания парламента Грузии.
Также в 20:00 - “Протест профессий на Руставели“ – сектор здравоохранения у парламента;
21:00 – публичная лекция Протестной аудитории.
Что касается регионов, в 12:00 состоится шествие из Батуми (от площади Европы) в Сарпи;
18:00 - шествие: „Нет русской диктатуре!“ (Колоннады Центрального парка);
19:00 – акция у Конституционного суда Грузии под лозунгом: „На службе у Родины!“;
13:00 – В Сарпи пройдет акция „В поддержку узников режима“;
18:00 – в Зугдиди у здания Окружной администрации - „Борьба до победы“;
18:00 – непрерывный протест в Телави, у здания мэрии;
19:00 – в Кутаиси, у здания мэрии, „Да – Европе, нет - России!“;
В Чхороцку, в 20:00, у здания мэрии, “Осмелься на ежедневный протест!“;
В Ахалцихе, у памятника Шота Руставели, в 18:00, „Нет русскому режиму!“
В Гори, у здания местного Собрания, в 17:00, акция “Свободу узникам режима, за назначение повторных выборов!“.
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