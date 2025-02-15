

Сегодня в Тбилиси и регионах пройдет ряд акций

15.02.2025 11:30





На 80-ый день непрерывного протеста в Тбилиси и регионах запланировано проведение ряда акций.



В частности, в Тбилиси, в 18:00 по местному времени, у здания Администрации правительства Грузии состоится акция „Публичные служащие лицом к лицу с несправедливой системой!“. Позже участники акции присоединятся к шествию протеста.



С 18:00, шествие от площади Европы: „Нет русской диктатуре!";



19:00 - протест у здания Общественного вещателя Грузии;



20:00 – акция у здания парламента Грузии.



Также в 20:00 - “Протест профессий на Руставели“ – сектор здравоохранения у парламента;



21:00 – публичная лекция Протестной аудитории.



Что касается регионов, в 12:00 состоится шествие из Батуми (от площади Европы) в Сарпи;



18:00 - шествие: „Нет русской диктатуре!“ (Колоннады Центрального парка);



19:00 – акция у Конституционного суда Грузии под лозунгом: „На службе у Родины!“;



13:00 – В Сарпи пройдет акция „В поддержку узников режима“;



18:00 – в Зугдиди у здания Окружной администрации - „Борьба до победы“;



18:00 – непрерывный протест в Телави, у здания мэрии;



19:00 – в Кутаиси, у здания мэрии, „Да – Европе, нет - России!“;



В Чхороцку, в 20:00, у здания мэрии, “Осмелься на ежедневный протест!“;



В Ахалцихе, у памятника Шота Руставели, в 18:00, „Нет русскому режиму!“



В Гори, у здания местного Собрания, в 17:00, акция “Свободу узникам режима, за назначение повторных выборов!“.





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