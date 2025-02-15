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В 2024 году число соискателей убежища в Грузии увеличилось на 56%


15.02.2025   18:32


В 2024 году число соискателей убежища в Грузии увеличилось на 56%. По статистике МВД, если в 2023 году убежища в Грузии попросили 1052 иностранных гражданина, то в 2024 году этот показатель составил 1641.

В прошлом году наибольшее количество иностранцев, попросивших убежища в Грузии, составили граждане Турции — в общей сложности 248 человек, далее следуют 226 иранцев и 220 пакистанцев.

Кроме того, в десятку лучших вошли:
Украина - 203 гражданина
Индия - 150 граждан
Россия - 85 граждан
Египет - 68 граждан
Иордания - 45 граждан
Беларусь - 40 граждан
Ливанцы - 39 граждан

Кроме того, убежища в Грузии ищут граждане Азербайджана, Нигерии, Бангладеш и других стран.

Что касается статуса, то, по данным МВД, в 2024 году статус беженца получили 11 иностранных граждан, а гуманитарный статус — 104 человека.


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