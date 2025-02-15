

В 2024 году число соискателей убежища в Грузии увеличилось на 56%

15.02.2025 18:32





В 2024 году число соискателей убежища в Грузии увеличилось на 56%. По статистике МВД, если в 2023 году убежища в Грузии попросили 1052 иностранных гражданина, то в 2024 году этот показатель составил 1641.



В прошлом году наибольшее количество иностранцев, попросивших убежища в Грузии, составили граждане Турции — в общей сложности 248 человек, далее следуют 226 иранцев и 220 пакистанцев.



Кроме того, в десятку лучших вошли:

Украина - 203 гражданина

Индия - 150 граждан

Россия - 85 граждан

Египет - 68 граждан

Иордания - 45 граждан

Беларусь - 40 граждан

Ливанцы - 39 граждан



Кроме того, убежища в Грузии ищут граждане Азербайджана, Нигерии, Бангладеш и других стран.



Что касается статуса, то, по данным МВД, в 2024 году статус беженца получили 11 иностранных граждан, а гуманитарный статус — 104 человека.





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