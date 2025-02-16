

Два ребенка погибли в «Городе мечты» в Батуми

16.02.2025 00:11





Двое детей упали в канаву и погибли в районе «Город мечты» в Батуми. По данным издания «Батумелеби», погибшими являются дети в возрасте 4 и 5 лет.



По предварительным данным, дети упали в яму в районе, где ведутся строительные работы, их искали несколько часов.



Мэрия Батуми также публикует информацию о погибших.



«Несчастный случай произошел в городе Батуми, — рассказал о. Рядом с проспектом Халваши №188. «Двое несовершеннолетних упали в канаву, наполненную водой. К сожалению, спасти их не удалось», — написали в мэрии.



По данным «Батумелеби», оба ребенка скончались после того, как их доставили в клинику.



Неделю назад премьер-министра Грузинской мечты Ираклий Кобахидзе вместе с председателем Верховного Совета Аджарии Торнике Рижвадзе анонсировал начало второго этапа строительства «Города мечты».



«Этот проект является одним из выдающихся достижений нашей социальной политики, подтверждающим, что одним из главных приоритетов государства является забота о гражданах и людях», - заявил тогда Кобахидзе.



«Город мечты» представляет из себя социальный проект правительства, направленный ​​на создание достойных условий жизни для людей, которые годами вынуждены жить в тяжелых условиях. Первый этап успешно завершен: построено три 12-этажных корпуса, в которых уже разместились 582 семьи.



В рамках второго этапа на площади 19 407 квадратных метров будет построено 9 многоквартирных жилых домов, в которых получат квартиры 1 077 семей. Новые квартиры будут полностью обеспечены газом, водой, канализацией, а также будут предоставлены все необходимые коммуникации.





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