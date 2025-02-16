

Совершено нападение на гражданского активиста Давида Путуридзе

16.02.2025 00:24





По заявлению гражданского активиста Давида Путуридзе, на улице на него было совершено нападение неизвестными лицами.



Как рассказывает сам потерпевший, нападавшими были неизвестные лица, однако, он сможет их опознать.



«Я вышел из дома, должен был пойти по делам. Я прошел по улице, где стоял высокий, худощавый тип, неподалеку стоял еще один тип, чуть ниже меня ростом. У шлагбаума стоял еще один человек в маске. Низкорослый замахнулся на меня, когда я разговаривал по телефону, выбив его у меня из рук. Я начал сопротивляться, и сзади в меня попал какой-то предмет, меня качнуло, и я упал. Я прикрыл лицо руками и, наверное, минуты две, меня избивали. Ни одного из них я не знаю, но, если увижу еще раз, смогу опознать. Территорию они покинули на темно-сером «Мерседесе».



С ними был четвертый - водитель. Я связываю это с политической активностью, я принимаю активное участие в акциях. Когда меня выкрали за граффити, «месседж» был простым, умолкни, а так как я не умолк и продолжил активность, они каким-то образом должны были расправиться со мной, и придумали это.



Я переехал сюда неделю назад, физически никто не мог знать, что я проживаю здесь, так как это нигде не зафиксировано. [После происшествия] полицию я не вызывал. Я не считаю, что они произвели бы реагирование. Это такая улица, что здесь будут камеры», - заявил Давид Путуридзе.





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