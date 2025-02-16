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Сборная Грузии по регби победила Испанию и вышла в полуфинал ЧЕ


16.02.2025   19:32


Матч между сборными Грузии и Испании на чемпионате Европы по регби 2025 года завершился победой грузинской команды. Соответственно, сборная Грузии вышла в полуфинал.

Встреча завершилась со счетом 32-62.

Матч проходил в Мадриде.

В результате команда Грузии заняла первое место в группе А и в полуфинале кубка воспользуется статусом хозяйки в игре с командой, занявшей второе место в группе В.


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