

Сборная Грузии по регби победила Испанию и вышла в полуфинал ЧЕ

16.02.2025 19:32





Матч между сборными Грузии и Испании на чемпионате Европы по регби 2025 года завершился победой грузинской команды. Соответственно, сборная Грузии вышла в полуфинал.



Встреча завершилась со счетом 32-62.



Матч проходил в Мадриде.



В результате команда Грузии заняла первое место в группе А и в полуфинале кубка воспользуется статусом хозяйки в игре с командой, занявшей второе место в группе В.





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