|
|
|
Сборная Грузии по регби победила Испанию и вышла в полуфинал ЧЕ
16.02.2025 19:32
Матч между сборными Грузии и Испании на чемпионате Европы по регби 2025 года завершился победой грузинской команды. Соответственно, сборная Грузии вышла в полуфинал.
Встреча завершилась со счетом 32-62.
Матч проходил в Мадриде.
В результате команда Грузии заняла первое место в группе А и в полуфинале кубка воспользуется статусом хозяйки в игре с командой, занявшей второе место в группе В.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна