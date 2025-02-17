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Из Грузию в Турцию контрабандой пытались вывезти почти тысячу черепах


17.02.2025   11:28


Из Грузии в Турцию, через КПП «Сарпи» нелегально пытались ввезти 910 водяных черепашек, сообщает турецкое агентство Anadolu.

Контрабандный живой груз был спрятан в машине — турецкие таможенники обнаружили его с помощью сканеров.

Черепахи оценены в 655 000 турецких лир. Идет следствие.


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