

Из Грузию в Турцию контрабандой пытались вывезти почти тысячу черепах

17.02.2025 11:28





Из Грузии в Турцию, через КПП «Сарпи» нелегально пытались ввезти 910 водяных черепашек, сообщает турецкое агентство Anadolu.



Контрабандный живой груз был спрятан в машине — турецкие таможенники обнаружили его с помощью сканеров.



Черепахи оценены в 655 000 турецких лир. Идет следствие.



Новости - Грузия

• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





