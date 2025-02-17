

Президент Европейских олимпийских комитетов похвалил Грузию за организацию фестиваля «Бакуриани 2025»

17.02.2025 11:39





«Этой олимпиадой вы так высоко подняли планку, что Румынии будет сложно так же хорошо провести фестиваль», – указанное заявление сделал президент Европейских олимпийских комитетов Спирос Капралос, чем подвел итоги «Бакуриани 2025».



Свою оценку фестивалю он начал с благодарности и подчеркнул роль организаторов в успешном проведении фестиваля.



«Мы очень рады, и нам очень повезло, что у нас есть Мамука Хабарели и другие организаторы, добровольцы, которые украсили жизнь всех участников фестиваля. В Грузии мы провели целую неделю, 7 впечатляющих дней, и мы счастливы - мы, делегаты, что были проведены такие фантастические состязания. Были созданы совершенные условия – это то, что я могу сказать. Этой олимпиадой вы так высоко подняли планку, что Румынии будет сложно так же хорошо провести фестиваль!»“ – заявил президент Европейских олимпийских комитетов.



Открытие фестиваля «Бакуриани 2025» состоялось 9 февраля. На официальной церемонии закрытия фестиваля, состоявшейся 16 февраля, флаг был передан следующей принимающей стране – Румынии. Следующий Европейский юношеский олимпийский фестиваль пройдет в 2027 году городе Брашове (Румыния).





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