

В Батумском городском суде требуют допроса начальника полиции

17.02.2025 15:42





Сегодня, 17 февраля, на судебном заседании Батумского городского суда участница протестных акций в Батуми, Циала Катамидзе, выступая в качестве свидетеля, потребовала допроса начальника Батумской полиции Ираклия Дгебуадзе. Однако представители Министерства внутренних дел (МВД) категорически возразили против этого запроса.



Представители МВД заявили, что не понимают, почему необходимо допрашивать «некого Ираклия Дгебуадзе», если он не арестовывал Циалу Катамидзе и его имя вообще не фигурирует в материалах дела.

Арест Циалы Катамидзе



Циала Катамидзе является основательницей Движения гражданского сопротивления. Она была задержана 11 января 2025 года в общественном месте за размещение наклейки на асфальте с надписью «Бастуй, Грузия».



На видео с места событий зафиксировано, что Циалу Катамидзе лично задержал начальник Батумской полиции Ираклий Дгебуадзе. Он обращается к ней по имени и сообщает, что размещение наклейки нарушает статью 150 Кодекса административных правонарушений. После этого Дгебуадзе задерживает ее.



Важно отметить, что статья 150 не предусматривает арест и полицейские не имеют полномочий задерживать человека на этом основании.



Фальсификация протокола задержания



Протокол задержания Циалы Катамидзе оказался сфальсифицирован, аналогично тому, как был подделан протокол задержания Мзии Амаглобели.



В официальных документах указано, что Катамидзе якобы была задержана по статье 173, которая предусматривает неповиновение полиции и оскорбления правоохранителей. Однако видеозаписи задержания четко показывают, что Циала Катамидзе не проявляла агрессии, не оскорбляла полицейских и не сопротивлялась аресту.



Более того, в протоколе в качестве задержавшего лица указан другой сотрудник МВД, хотя фактическим арестовавшим был именно начальник полиции Ираклий Дгебуадзе.



Судья принял видеозапись как доказательство, однако оставил открытым вопрос о вызове Ираклия Дгебуадзе на допрос.



Судья не объяснил, почему он не удовлетворяет запрос о вызове начальника полиции, несмотря на доказательства его участия в задержании и подозрения в фальсификации документов.



Следующее судебное заседание назначено на 12 марта.



Источник: «Netgazeti»

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