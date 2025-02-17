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Директор клиники «Вивамед» просит убедить Мзию Амаглобели начать прием пищи
17.02.2025 17:57
Я хочу обратиться к членам семьи, адвокатам Мзии Амаглобели с просьбой убедить ее в полной мере выполнить нашу рекомендацию, это, в первую очередь, касается приема пищи, чтобы можно было избежать летального исхода, - указанное заявление в беседе с агентством «Интерпрессньюс» сделал клинический директор клиники «Вивамед» после посещения Мзии Амаглобели.
По словам Чхаидзе, врачи хотят, чтобы Мзия Амаглобели в полной мере следовала нашим рекомендациям, что даст возможность избежать летального исхода.
“Могу сказать, что для ее общего состояния характерны все симптомы для голодания в этот период времени. Обращаюсь к коллегам, единомышленникам, членам семьи, адвокатам Мзии Амаглобели с просьбой убедить Мзию в полной мере выполнить нашу рекомендацию. Это, в первую очередь, что касается приема пищи, чтобы можно было избежать летального исхода. Мы хотим, чтобы она в полной мере следовала нашим рекомендациям”,- отметил Чхаидзе.
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