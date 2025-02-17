

Сборная Грузии по регби в полуфинале ЧЕ сыграет с Румынией

17.02.2025 19:49





Национальная сборная Грузии по регби вновь обрадовала своих многочисленных поклонников. Наша команда 1 и 8 февраля одержала две блестящие победы в домашних матчах группового (группа А) этапа ЧЕ («Rugby Europe International Championships»), разгромив Швейцарию с рекордным счетом 110:0 и уверенно победив Нидерланды -40:7 . А 16 февраля сборная Грузии в Мадриде победила Испанию со счетом 62:32.



Таким образом наша национальная команда набрала в групповом этапе турнира максимальное количество очков (15) и заняла первое место в этой группе, что дает право сыграть полуфинальный матч в Тбилиси. 2 марта Грузия дома проведет полуфинальный поединок с Румынией, которая в группе Б заняла второе место. 16 февраля Румыния дома проиграла Португалии 6:34 , португальцы заняли первое место в группе Б и сыграют дома полуфинал с Испанией.



Финальный матч пройдет 16 марта. Если Грузия победит Румынию (есть реальные основания надеяться на это), финал ЧЕ пройдет в Тбилиси.



Следует отметить, что сборная Грузии не только вышла в полуфинал ЧЕ, но и сделала шаг вперед к тому, чтобы вновь (в 17-ый раз) стать победителем «Rugby Europe International Championships». Уже после побед 1 и 8 февраля Грузия получила право в 7-ой раз подряд выступить на Кубке мира ( это фактически ЧМ, очередной Кубок мира состоится в 2027 году в Австралии). Примечательно, что после победы над Нидерландами (8 февраля) сборная Грузии вышла на 11-ое место в мировом рейтинге, впервые опередив Уэльс, которая выступает в Кубке Шести наций (Six Nations Championship, Англия, Ирландия, Франция, Шотландия, Уэльс и Италия) - престижном и элитном турнире ..



Из истории регби в Грузии



Первые показательные матчи по регби в Грузии состоялись в 1919, 1948 и 1949 годах, но официальной датой начала регби считается 15 октября 1959 года- день создания регбийного клуба Грузинского Политехнического института(ГПИ). В 1961 году была создана Секция регби Тбилиси, которая в 1964 году была преобразована в Федерацию регби Тбилиси. В 1962 году состоялся первый чемпионат Тбилиси с участием 4 команд, победителем стала команда ГПИ. В 1963 году в Тбилиси на первом всесоюзном турнире по регби местная «Гантиади» заняла третье место, а в 1963 году в первом чемпионате СССР тбилисское «Динамо» заняла второе место.Затем настал период успехов тбилисского «Локомотива» , которая 4 раза завоевала бронзовые медали чемпионата СССР(1968, 1972, 78, 81), а в 1978 году –Кубок СССР. Но самых больших успехов в период СССР добилась «Айя» из Кутаиси-эта команда трижды подряд (1987-1989) становилась чемпионом СССР и два раза выигрывала Кубок СССР(1987,1990), «Айя» была также вице-чемпионом СССР ( 1984) и обладателем бронзовых медалей (1985).



В 1989 году (за 2 года до распада СССР) была создана национальная сборная Грузии, которая 12 сентября 1989 года в Кутаиси провела первый матч- победа над Зимбабве со счетом 16:3. В 1990 году наша сборная провела первое зарубежное турне. После восстановления государственной независимости Грузии (1991) клубы Грузии вышли из чемпионата СССР . В 1992 году «Союз регби Грузии»(«СРГ») стал членом «World Rugby». В период независимости несмотря на существовавшие в стране проблемы сборная Грузии добилась больших успехов. Наша команда 6 раз участвовала в ЧМ (2003, 2007, 2011, 2015, 2019, 2023) и 16 раз побеждала в «Rugby Europe International Championships», в последний раз это произошло 17 марта 2024 года.



В турнире «Rugby Europe International Championships не играют сборные-участники КШН (Англия, Ирландия, Франция, Шотландия, Уэльс и Италия), но это не умаляет победы Грузии, которая стремится присоединиться к КШН, но ввиду ряда обстоятельств пока не сумела достичь этой цели. Одна часть европейских специалистов в последние годы открыто заявляет о возможности присоединения Грузии к КШН, другие считают пока невозможным решение данного вопроса из-за коммерческих и других факторов.



Успехи последних лет и победы над командами Tier 1



До июля 2024 года в течение нескольких лет сборная Грузии занимала 13-ое место в мировом рейтинге национальных команд и 7-ое место в Европе, после победы в выездном матче над Японией (13.07. 2024) Грузия вышла на 12-ое место, а после побед 1 и 8 февраля и поражения Уэльса от Италии- на 11-ое место в мировом рейтинге и 6-ое место в Европе.



10 июля 2022 года Грузия со счетом 28:19 выиграла в г. Батуми тест–матч у Италии, а 19 ноября 2022 года в Кардиффе со счетом 13:12 выиграла тест-матч у Уэльса. А победа над Японией в гостях (25 :23) стала третьим за последние годы выигрышем Грузии над командой-представителем Тьер 1 ( Tier 1)– так в мире называют элитный уровень регби.



Рекордная победа сборной Грузии



Матчи 1 и 8 февраля прошли в Тбилиси на стадионе в Авчала. Игру с Швейцарией автор этих строк смотрел вместе с вице-президентом Ассоциации спортивных журналистов Грузии Михаил Абаишвили (он был президентом Ассоциации с сентября 2016 до ноября 2024 года) и исследователем истории грузинского регби Зурабом Ксоврели. После первого тайма (наши выиграли 42:0) Зураб напомнил, что сборная Грузии в 2007 году одержала самую крупную в своей истории победу-дома 98:3 выиграла у Чехии. После этого мы после каждой успешной атаки Грузии задавались вопросом –а сможет ли наша команда превзойти тот рекорд. В начале второго тайма Грузия довела счет до 61 :0, в этот момент наша сборная чуть сбавила темп игры. Тогда зрители стали активнее поддерживать наших регбистов, скандируя «Боломде, бичебо, асамде адит» («Ребята, играйте до конца, доведите счет до ста»). И наши регбисты провели новые массированные атаки и довели счет до 110:0 . Более трех тысяч зрителей овациями проводили сборную Грузии. Кстати, в матче против Швейцарии сборная Грузии впервые в своей истории довела счет до ста и свыше ста очков.



Исполнительный директор «Союза регби Грузии» («СРГ») Торнике Гогебашвили заявил журналистам, что «31 год назад Грузия выиграла у Швейцарии с разницей в один гол (22:21, в Швейцарии в 1994 г.- авт.), а сейчас выиграли 110:0». «Сборная Грузии добилась успехов в последние годы, команда быстро прогрессирует, и это видят в Европе и мире », — отметил он.



8 февраля Грузия со счетом 40:7 победила команду Нидерландов. Сборная Грузии могла выиграть эту игру с еще большим отрывом в очках, но в конце игры наши регбисты немного расслабились, а гости на последней минуте размочили счет. Через 8 дней Грузия в гостях уверенно победила Испанию.



Главным тренером сборной Грузии с января 2024 года является известный английский специалист Ричард Кокерилл.







Тенгиз Пачкория, специально для «Грузия Online»











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