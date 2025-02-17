

В «Городе мечты» похоронили погибших детей

17.02.2025 22:10





Сегодня состоялись похороны детей, трагически погибших в «Городе мечты». На церемонии присутствовали члены правительства и глава Аджарии, которые еще раз выразили соболезнования семьям погибших.



Трагедия произошла 15 февраля – дети упали в заполненную водой яму на территории поселения. Министерство внутренних дел начало расследование по статье 116 УК Грузии, которая предусматривает причинение смерти по неосторожности.



По имеющимся данным, следствие уже допросило значительную часть жителей поселка.





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