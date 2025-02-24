

Сборная Грузии проведет последний матч отборочного цикла на выезде против Сербии

24.02.2025 10:56





Сборная Грузии по баскетболу, которая уже официально вышла в финал Чемпионата Европы 2025 года, сегодня проведет последний раунд квалификации против Сербии.



Первый канал будет транслировать матч в прямом эфире с 23:00.



Напомним, что сборная Грузии в шестой раз подряд квалифицировалась на Евробаскет, обыграв Данию. Наша команда, не имевшая в составе травмированного натурализованного американского баскетболиста, накануне игры обыграла специально усиленного к решающему матчу соперника, обеспечив себе второе место в группе и получив квалификацию на Евробаскет. Если бы Сербия проиграла Финляндии в параллельном матче нашей группы, последний тур теоретически имел бы шанс внести изменения в турнирную таблицу, однако будущий соперник Грузии одержал победу и обеспечил себе первое место в группе.



Соответственно, каким бы ни был результат матча Сербия-Грузия сегодня в Белграде, на турнирной таблице он не отразится — Сербия в любом случае займет первое место в группе, а Грузия — второе.



Главный тренер сборной Грузии Александар Джикич предоставит возможность выйти на финальный матч в основном молодым игрокам. Торнике Шенгелия и Георгий Шермадини сегодня не будут играть в составе национальной сборной.



Чемпионат Европы начнется 27 августа и завершится финальным матчем 14 сентября. Соревнования пройдут в четырех странах: Кипре, Польше, Финляндии и Латвии.



24 команды из разных стран будут разделены на четыре группы, а жеребьевка определит, с какой страной придется играть сборной Грузии. Известна также дата жеребьевки — 27 марта, Рига, Латвия.



Лучшие 4 команды из каждой группы по шесть человек выйдут в следующий этап. Борьба продолжится в 1/8 финала. Команды соберутся в Латвии, чтобы сыграть в плей-офф.





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