

Женская сборная Грузии по фехтованию на колясках вернулась из Бразилии с шестью медалями

24.02.2025 11:42





Женская сборная Грузии по фехтованию на колясках вернулась на родину. В аэропорту их встречали члены семей и болельщики.



Грузинские спортсмены-паралимпийцы вернулись с Кубка мира в Сан-Паулу (Бразилия) с шестью медалями.



Ирма Хецуриани — золотая медалистка по фехтованию на шпагах. На этом же турнире Хецуриани завоевала серебряную медаль в соревнованиях по рапире. Нина Тибилашвили принесла команде две медали: золотую медаль в фехтовании на шпагах и бронзовую медаль в фехтовании на рапирах.



Гванца Задишвили также успешно начала 2025 год. На её счету две медали высокой пробы. Она завоевала серебряную медаль по фехтованию на шпагах и рапирах.







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