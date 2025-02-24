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Женская сборная Грузии по фехтованию на колясках вернулась из Бразилии с шестью медалями
24.02.2025 11:42
Женская сборная Грузии по фехтованию на колясках вернулась на родину. В аэропорту их встречали члены семей и болельщики.
Грузинские спортсмены-паралимпийцы вернулись с Кубка мира в Сан-Паулу (Бразилия) с шестью медалями.
Ирма Хецуриани — золотая медалистка по фехтованию на шпагах. На этом же турнире Хецуриани завоевала серебряную медаль в соревнованиях по рапире. Нина Тибилашвили принесла команде две медали: золотую медаль в фехтовании на шпагах и бронзовую медаль в фехтовании на рапирах.
Гванца Задишвили также успешно начала 2025 год. На её счету две медали высокой пробы. Она завоевала серебряную медаль по фехтованию на шпагах и рапирах.
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