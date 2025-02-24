

Из-за снегопада в школах Аджарии приостановлен учебный процесс

24.02.2025 13:43





Сегодня, 24 февраля, во всех шести муниципалитетах Аджарии — Батуми, Кобулети, Хелвачаури, Кеда, Шуахеви и Хуло был приостановлен учебный процесс.



Причиной принятия решения о приостановке учебного процесса стал сильный снегопад, который наблюдется в Аджарии уже третий день. По прогнозам синоптиков, снежная погода в Аджарии сохранится до 26 февраля.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





