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Из-за снегопада в школах Аджарии приостановлен учебный процесс
24.02.2025 13:43
Сегодня, 24 февраля, во всех шести муниципалитетах Аджарии — Батуми, Кобулети, Хелвачаури, Кеда, Шуахеви и Хуло был приостановлен учебный процесс.
Причиной принятия решения о приостановке учебного процесса стал сильный снегопад, который наблюдется в Аджарии уже третий день. По прогнозам синоптиков, снежная погода в Аджарии сохранится до 26 февраля.
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