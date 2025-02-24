

Следственная служба проводит обыск в доме известного спортивного комментатора

24.02.2025 14:30





Обыск в доме спортивного комментатора Сандро Цнобиладзе проводит Специальная следственная служба.



Как сообщают в ведомстве, обыск связан с делом о незаконном добывании материала интимного содержания, отражающего личную жизнь.



«Дело касается незаконного добывания материала интимного содержания, отражающего личную жизнь пострадавшей женщины», — заявили в Специальной следственной службе.



Для справки, в доме спортивного комментатора Сандро Цнобиладзе проводится обыск. При процессе присутствует адвокат. Сам Цнобиладзе связывает данный процесс со своей активностью на акциях протеста. Как он сообщил журналистам, он не знает, что ищут в его доме. По словам Цнобиладзе, с обыском пришли утром и изъяли телефоны, ноутбуки и компьютер.





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