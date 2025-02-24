

Грузинский моряк: ФСБ под давлением допросила в порту Мурманска шестерых граждан Грузии

24.02.2025 15:36





Грузинский моряк Георгий Нагервадзе сообщил, что в порту Мурманска на борт корабля поднялись сотрудники ФСБ и, оказывая давление, допросили шестерых граждан Грузии.



Его допрашивали в течение 6-ти часов. Отняв у Нагервадзе мобильный телефон, они обнаружили в нем файлы, просмотры от 2022 года, в том числе ролик о русском военном корабле.



Сотрудники ФСБ России спрашивали его, является ли Россия оккупантом, сжигал ли он на акции протеста флаг РФ, сколько денег он получает за участие в митингах, почему у него нет видеороликов в поддержку России и другое.



По словам Георгия, он пытался «не вестись» на их вопросы, отвечая взвешенно.



«<Они говорили>, что у нас здесь было много грузин, и кое-кому мы переломали ноги. И ты веди себя умнее, если хочешь уйти отсюда. Я старался не вестись на их слова — никто бы не смог мне там помочь. <…> Потом они отвели меня в другую комнату, чтобы я что-то подписал. Я подписался под тем, чего я не никогда не делал.



<Они стали запугивать меня, мол>, тебе сейчас 32 года. Дадим тебе сейчас 50 лет, а через 50 лет тебе будет 82. Мое сердце чуть не остановилось, подумал, они меня на 50 лет в тюрьму пускают. И потом начальник говорит мне: тебе повезло, что отпускаю тебя с депортом на 50 лет», — пишет моряк.



Георгий Нагервадзе пишет, что до того, как их корабль вошел в порт Мурманска, были избиты 4 грузина — они попали в больницу.



«Так что я еще хорошо выдержал давление. Сейчас я в порядке, <корабль> покинул Россию.



Слава Грузии! Абхазия и Осетия — это Грузия», — подчеркивает Нагервадзе.



Источник: SOVA

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