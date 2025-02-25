

Сборная Грузии проиграла Сербии в последнем матче отбора на ЧЕ

25.02.2025 10:20





Сборная Грузии по баскетболу завершила отборочный тур чемпионата Европы по баскетболу 2025 года в Белграде.



Наша команда посетила Сербию и в напряженной борьбе уступила со счетом 54:63.



Как и Сербия, Грузия получили гарантированную квалификацию на «Евробаскет». Напомним, что Грузия добилась своей цели в предпоследнем туре, одержав победу над Данией в Тбилиси (62:60).



Чемпионат Европы начнется 27 августа и завершится финальным матчем 14 сентября. Соревнования пройдут в четырех странах: Кипре, Польше, Финляндии и Латвии.



24 команды из разных стран будут разделены на четыре группы, а жеребьевка определит, с какой страной придется играть сборной Грузии. Известна также дата жеребьевки — 27 марта, которая состоится в Риге, Латвия.



Лучшие 4 команды из каждой группы выйдут в финальный этап. Борьба продолжится в 1/8 финала. Команды соберутся в Латвии, чтобы сыграть в плей-офф.







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