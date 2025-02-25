

В результате сильного снегопада в Озургетском муниципалитете погиб человек

25.02.2025 10:47





В Гурии сильный снегопад унес жизнь одного человека. Инцидент произошел в селе Кончкати Озургетского муниципалитета.



Погиб местный житель, мужчина средних лет, который, по предварительной информации, отправился на помощь соседу и погиб под обрушением.



Как заявил государственный поверенный в Гурийском регионе Георгий Урушадзе, соответствующие службы изучают детали происшествия.



«С первого дня стихии в Гурийском регионе создан оперативный штаб. Все соответствующие службы работают в круглосуточном режиме, чтобы максимально оперативно и эффективно решить все проблемы, стоящие перед нашими гражданами и регионом. К сожалению, в селе Кончкати Озургетского муниципалитета в результате несчастного случая погиб мужчина. Соответствующие службы изучают детали происшествия. Это действительно трагическое событие, и я искренне выражаю соболезнования семье и близким погибшего», — заявил Георгий Урушадзе.



Кроме того, из-за непогоды в селе Кокати Ланчхутского муниципалитета обрушилась крыша одного из жилых домов, где проживал одинокий мужчина в возрасте около 75 лет.



По информации мэра Ланчхутского муниципалитета Александра Саришвили, на данный момент с мужчиной не удается установить связь. По его словам, утром техника отправится на расчистку дороги, вместе с ней направится спасательная группа, после чего появится точная информация о состоянии мужчины.





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