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В результате сильного снегопада в Озургетском муниципалитете погиб человек
25.02.2025 10:47
В Гурии сильный снегопад унес жизнь одного человека. Инцидент произошел в селе Кончкати Озургетского муниципалитета.
Погиб местный житель, мужчина средних лет, который, по предварительной информации, отправился на помощь соседу и погиб под обрушением.
Как заявил государственный поверенный в Гурийском регионе Георгий Урушадзе, соответствующие службы изучают детали происшествия.
«С первого дня стихии в Гурийском регионе создан оперативный штаб. Все соответствующие службы работают в круглосуточном режиме, чтобы максимально оперативно и эффективно решить все проблемы, стоящие перед нашими гражданами и регионом. К сожалению, в селе Кончкати Озургетского муниципалитета в результате несчастного случая погиб мужчина. Соответствующие службы изучают детали происшествия. Это действительно трагическое событие, и я искренне выражаю соболезнования семье и близким погибшего», — заявил Георгий Урушадзе.
Кроме того, из-за непогоды в селе Кокати Ланчхутского муниципалитета обрушилась крыша одного из жилых домов, где проживал одинокий мужчина в возрасте около 75 лет.
По информации мэра Ланчхутского муниципалитета Александра Саришвили, на данный момент с мужчиной не удается установить связь. По его словам, утром техника отправится на расчистку дороги, вместе с ней направится спасательная группа, после чего появится точная информация о состоянии мужчины.
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