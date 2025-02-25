Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В Тбилиси с разных локаций проводятся шествия к площади Героев


25.02.2025   19:52


В связи с днем советской оккупации, в Тбилиси с разных локаций проходят марши протеста.

Участники маршей собрались в разных точках столицы и ровно в 18:00 по местному времени выдвинулись в направлении площади Героев - »С верой, что над Грузией всегда будет развеваться грузинский флаг!».

В эти минуты маршем имени Маро Макашвили, выдвинувшимся от парка Ваке перекрыта одна полоса автомобильного движения на проспекте Чавчавадзе.

От станции метро "Авлабари" в сторону площади Героев направляется марш имени генерала Мазниашвили.

Участники шествия развернули баннеры разного содержания -"Бастуй!","Передайте правительству, что грузинские бойцы не отступают!".

Они также скандируют - "Огонь олигархии!", "Свободу узникам режима!".

Помимо этого проходят: марш имени юнкеров от улицы Амаглеба, марш имени Валико Джугели от площади Марджанишвили, марш имени Валоди Гогуадзе от площади Вокзальной и марш имени Гоги Алекси-Месхишвили от Дворца спорта.

Вместе с тем, сегодня же, по призыву 5-го президента Грузии Саломе Зурабишвили, в 21:00 граждане под лозунгом: «Нет русской оккупации!» соберутся на проспекте Руставели.

Как известно, Саломе Зурабишвили планирует выступить перед собравшимися.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна