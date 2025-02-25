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В Тбилиси с разных локаций проводятся шествия к площади Героев
25.02.2025 19:52
В связи с днем советской оккупации, в Тбилиси с разных локаций проходят марши протеста.
Участники маршей собрались в разных точках столицы и ровно в 18:00 по местному времени выдвинулись в направлении площади Героев - »С верой, что над Грузией всегда будет развеваться грузинский флаг!».
В эти минуты маршем имени Маро Макашвили, выдвинувшимся от парка Ваке перекрыта одна полоса автомобильного движения на проспекте Чавчавадзе.
От станции метро "Авлабари" в сторону площади Героев направляется марш имени генерала Мазниашвили.
Участники шествия развернули баннеры разного содержания -"Бастуй!","Передайте правительству, что грузинские бойцы не отступают!".
Они также скандируют - "Огонь олигархии!", "Свободу узникам режима!".
Помимо этого проходят: марш имени юнкеров от улицы Амаглеба, марш имени Валико Джугели от площади Марджанишвили, марш имени Валоди Гогуадзе от площади Вокзальной и марш имени Гоги Алекси-Месхишвили от Дворца спорта.
Вместе с тем, сегодня же, по призыву 5-го президента Грузии Саломе Зурабишвили, в 21:00 граждане под лозунгом: «Нет русской оккупации!» соберутся на проспекте Руставели.
Как известно, Саломе Зурабишвили планирует выступить перед собравшимися.
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