

Суд освободил экс-главу фонда Иванишвили под залог в 50000 лари по делу о Мтквари ГЭС

25.02.2025 22:49





Суд приговорил Георгия Бачиашвили, бывшего главу Фонда соинвестирования, к залогу в размере 50 000 лари (17 765 $) в качестве меры пресечения.



Вердикт вынесла судья Лела Маридашвили. Прокуратура Грузии в отношении Георгия Бачиашвили в качестве меры пресечения запросила залог в размере 50 000 лари, а защита просила обойтись без такого решения в целом.



Напомним, параллельно с «делом о биткоинах» против гендиректора его же Фонда соинвестирования Георгия Бачиашвили, олигарх Бидзина Иванишвили начал судебное разбирательство по новому делу — о строительстве Мтквари ГЭС.



Прокуратура Грузии 25 февраля предъявила Бачиашвили по факту неисполнения служебных обязанностей в деле строительства Мтквари ГЭС. Обвинение предусматривает наказание — лишение свободы сроком от 2 до 5 лет.





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