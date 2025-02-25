

Билеты на матч между сборными Грузии и Армении поступят в продажу 27 февраля

25.02.2025 22:59





Билеты на матч между сборными Грузии и Армении, который состоится на «Динамо Арене» в Тбилиси 23 марта, поступят в продажу 27 февраля в 12:00. Билеты будут продаваться только онлайн и будут продаваться на сайте TKT.GE. Об этом сообщает Федерация футбола Грузии.



Сборная Грузии встретится с Арменией в плей-офф Лиги наций УЕФА. Первый матч состоится 20 марта в Ереване. 23 марта сборная Грузии примет своего соперника на «Динамо-Арене».



Стоимость билетов на матч Грузия — Армения составит 20, 40, 70 и 100 лари. Каждый покупатель может приобрести максимум два билета на матч. В целях безопасности грузинским болельщикам не будут разрешены места в 9-м и 10-м секторах первого яруса, которые отведены для болельщиков гостевой команды.



Билеты для грузинских болельщиков на матч против сборной Армении в Ереване 20 марта будут продаваться на TKT.GE. Продажа билетов начнется 28 февраля в 12:00. Матч пройдет на ереванском стадионе имени Вазгена Саргсяна, вмещающем 14 000 зрителей.



Стоимость билета на матч Армения - Грузия составляет 10 лари. Каждый покупатель может приобрести максимум два билета на матч. Каждый пользователь должен предоставить свой номер паспорта/личный номер и контактную информацию (номер мобильного телефона и адрес электронной почты). Пользователь получит электронный билет на матч за 24 часа до игры.





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