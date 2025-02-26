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АМЮГ: Мзию Амаглобели переведут из клиники в пенитенциарное учреждение
26.02.2025 11:18
По информации Ассоциации молодых юристов Грузии, основательница «Батумелеби» и «Нетгазети» Мзия Амаглобели сегодня будет переведена из «Вивамеда» в пенитенциарное учреждение.
По их данным, Мзия Амаглобели хочет лично, вместе со своими адвокатами, принять участие в процессе, который запланирован 4 марта в Батумском городском суде .
«Мзию Амаглобели сегодня переведут из клиники «Вивамед» в пенитенциарное учреждение, куда она хотела вернуться как в период голодовки, так и сейчас.
Она также хочет вместе со своими адвокатами лично принять участие в процессе, который запланирован 4 марта в Батумском городском суде», — говорится в информации.
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