

АМЮГ: Мзию Амаглобели переведут из клиники в пенитенциарное учреждение

26.02.2025 11:18





По информации Ассоциации молодых юристов Грузии, основательница «Батумелеби» и «Нетгазети» Мзия Амаглобели сегодня будет переведена из «Вивамеда» в пенитенциарное учреждение.



По их данным, Мзия Амаглобели хочет лично, вместе со своими адвокатами, принять участие в процессе, который запланирован 4 марта в Батумском городском суде .



«Мзию Амаглобели сегодня переведут из клиники «Вивамед» в пенитенциарное учреждение, куда она хотела вернуться как в период голодовки, так и сейчас.



Она также хочет вместе со своими адвокатами лично принять участие в процессе, который запланирован 4 марта в Батумском городском суде», — говорится в информации.





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