

В Батуми открыт штаб по сбору помощи жителям сел пострадавшим от стихии

26.02.2025 18:18





В Батуми открыт штаб по сбору необходимых вещей и продуктов для людей, пострадавших от стихии в селах Гурии и Аджарии.



«Если возникнет необходимость, мы также поможем пострадавшим от обрушения домов и других несчастных случаев в Батуми.



Требуется помощь в сборе предметов первой необходимости — свечей, лекарств, теплой одежды, продуктов с длительным сроком хранения. Присоединиться может каждый, нам также понадобится помощь в транспортировке всего этого», — пишет в Facebook автор инициативы Давид Джинчарадзе.



Штаб находится по адресу ул. 26 мая, дом № 31 (в офисе Центра демократического взаимодействия).



На собранные деньги в штабе планируют купить портативные зарядные устройства, теплую одежду для детей, продукты питания, лекарства и предметы гигиены.



Граждане могут вносить деньги на следующие счета:



GE57BG0000000687945900 (დ.ჯ.)



GE12TB7872445064300048 (T.K.)



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В Западной Грузии уже несколько дней идут сильные снегопады, население Гурии остается без электричества, природного газа и воды. Поступают сообщения об обрушении крыш. Многие участники волонтерской группы, созданной для оказания помощи жителям Гурии, пишут, что им необходима поддержка.



В связи с запоздалой реакцией правительства на продолжающуюся катастрофу люди из разных регионов Грузии самоорганизовались, собрали необходимые продукты и отправились в Гурию. Для оказания помощи пострадавшим был создан сайт moxalise.ge, где волонтеры могут видеть местонахождение тех, кто просит о помощи.



На сайте есть раздел «Запросить помощь», где пострадавший может обратиться за помощью к волонтерам.



Вчера, 25 февраля, группа добровольцев из десяти человек отправилась из Батуми в села Гурии. В настоящее время они продолжают оказывать помощь жителям Гурии.



Член этой группы Георгий Церодзе сообщил, что людям нужны лекарства [регуляторы артериального давления, жаропонижающие и обезболивающие], питание для детей [в возрасте от 0 до 1,5 лет] и гигиенические подгузники; А также внешние аккумуляторы и осветительные приборы.







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