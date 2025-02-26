|
|
|
Патриархия отправит продукты питания, одежда, медикаменты и теплые одеяла пострадавшим от стихийного бедствия
26.02.2025 20:10
Сильный снегопад в Западной Грузии повлек за собой тяжелые последствия для нашего народа и страны в целом. К сожалению, есть и пострадавшие. Власти, спасательные службы и волонтеры — все пытаются добраться до попавших в зону бедствия, говорится в заявлении Патриархии Грузии.
Как отмечается в сообщении, по решению Илии II пострадавшим от Патриархии будут отправлены продукты питания, одежда, медикаменты, теплые одеяла.
«Да благословит Бог тех, кто находится в зоне бедствия, да благословит Бог всю Грузию и защитит от испытаний.
P.S. Спасибо благотворительному фонду «Аверси» за поддержку», — говорится в сообщении Патриархии Грузии.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна