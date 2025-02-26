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Патриархия отправит продукты питания, одежда, медикаменты и теплые одеяла пострадавшим от стихийного бедствия


26.02.2025   20:10


Сильный снегопад в Западной Грузии повлек за собой тяжелые последствия для нашего народа и страны в целом. К сожалению, есть и пострадавшие. Власти, спасательные службы и волонтеры — все пытаются добраться до попавших в зону бедствия, говорится в заявлении Патриархии Грузии.

Как отмечается в сообщении, по решению Илии II пострадавшим от Патриархии будут отправлены продукты питания, одежда, медикаменты, теплые одеяла.

«Да благословит Бог тех, кто находится в зоне бедствия, да благословит Бог всю Грузию и защитит от испытаний.

P.S. Спасибо благотворительному фонду «Аверси» за поддержку», — говорится в сообщении Патриархии Грузии.


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