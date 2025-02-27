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Движение автотранспорта на участке Гудаури-Коби запрещено
27.02.2025 11:03
На участке Гудаури (Почта) — Коби автомагистрали международного значения Мцхета — Степанцминда — Ларс временно ограничено движение всех видов транспортных средств.
По сообщению Департамента автомобильных дорог Министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии, причиной указанного ограничения стали сложные метеорологические условия (метель, снежные заносы, ограниченная видимость).
«По информации Национального агентства охраны окружающей среды, движение транспортных средств на участках Млета-Гудаури и Степанцминда-Ларс будет осуществляться в безостановочном режиме», — говорится в заявлении ведомства.
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